Una persona è stata portata in ospedale per le cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sanitari e Vigili Urbani a Porto d’Ascoli nel tardo pomeriggio del 6 novembre.

Incidente stradale in via Pasubio: una persona, secondo le prime indiscrezioni, è stata investita da un veicolo.

Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le cure mediche e il trasporto in ospedale. La Polizia Municipale è sul luogo per i rilievi.

AGGIORNAMENTI Un 60enne, di Venarotta, è stato portato al Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti e cure mediche.

