SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dei pompieri nel tardo pomeriggio del 6 novembre a Porto d’Ascoli.

Cassonetti in fiamme vicino via dei Mille, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per lo spegnimento. Il rogo ha rischiato di coinvolgere un’auto vicina.

Da chiarire le cause dell’incendio.

