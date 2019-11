Due di questi erano rimasti coinvolti in incidenti stradali

FERMO – Controlli sulle strade in questi giorni nel territorio per prevenire sinistri e comportamenti non idonei al volante.

I carabinieri del Norm della Compagnia di Fermo, hanno denunciato nove persone risultate positive all’Alcol Test (in otto) e Drug Test (una persona). Ovviamente, patenti di guida ritirate.

Sono tutti uomini, residenti nel Fermano, tra i 25 e i 40 anni.

Due conducenti erano rimasti coinvolti in incidenti stradali.

