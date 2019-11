SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La città si prepara già al Natale. Come anteprima di tutte le iniziative natalizie, che coinvolgeranno sia il centro e il Paese Alto di San Benedetto sia Porto d’Ascoli, il fine settimana dal 29 novembre al 1° dicembre sarà ricco di eventi.

“Negozi in festa” è il titolo dell’iniziativa, promossa dall’Agenzia Event in collaborazione con i commercianti del centro, la confcommercio e il comune di San Benedetto.

In concomitanza con il Black Friday di venerdì 29 novembre, in cui sono previsti sconti speciali nei negozi, in città verrà allestita un’area gonfiabili ad accesso gratuito in via Montebello e il “Villaggio dei Bimbi” in Piazza Matteotti con un susseguirsi di spettacoli per bambini.

Fulcro della festa sarà anche via Risorgimento che, abitualmente poco frequentata, resterà chiusa al traffico per tutti e tre i giorni per consentire lo svolgimento di un mercatino di prodotti tipici locali. A proposito di questa zona della città, dichiara l’assessore al Commercio Filippo Olivieri: “Da questo esperimento potremo pensare a rendere permanentemente pedonale la via, come molti cittadini richiedono”.

“Lo scopo è quello di creare dinamicità in vista del periodo natalizio – continua Olivieri – Cominceremo con queste iniziative al centro per poi proseguire, dall’8 dicembre, anche a Porto d’Ascoli”.

Sabato 30 novembre sarà la giornata dell’ “Inaugurazione Natalizia”, a cui prenderanno parte le autorità. In primis, il Sindaco Pasqualino Piunti procederà con il simbolico taglio del nastro che segnerà l’avvio delle festività natalizie in città, accompagnato dalla musica della coverband dei Pooh.

Infine, un doppio appuntamento è previsto per domenica 1° dicembre. Piazza Giorgini sarà animata dalla musica di Jo Squillo, mentre in Piazza Matteotti si esibirà la On Air Band.

Nel quadrilatero della città interessato dagli eventi dei Black Friday, i parcheggi saranno gratuiti per tutte e tre le giornate.

Nel corso della presentazione dell’evento, è stato inoltre annunciato che le luminarie natalizie saranno accese nel tardo pomeriggio del 23 novembre e che saranno installati, tra Porto d’Ascoli e San Benedetto 5 alberi luminosi, di cui uno vero al Paese Alto.

“Queste iniziative, come quelle passate, tra cui la ruota panoramica – dichiara il consigliere Carmine Chiodi – Sono un modo per far tornare la città baricentrica e attrarre persone da paesi limitrofi e paesi anche più lontani”.

