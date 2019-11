SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro appuntamento culturale in Riviera nei prossimi giorni.

La stagione del Teatro Concordia realizzata da Comune e Amat con il contributo di MiBACT e Regione Marche e con il sostegno del BIM, prosegue venerdì 8 e sabato 9 novembre con “Studio per le Baccanti” messo in scena con la regia di Emma Dante dalla Compagnia dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.

Emma Dante, una delle indiscusse protagoniste del teatro italiano di questi anni, è tornata in Accademia – dove si era diplomata attrice – per dare vita con i giovani allievi a un lavoro bellissimo su Le Baccanti di Euripide, una delle più grandi opere teatrali di tutti i tempi da cui attinge gran parte della nostra cultura, dalla religione alla letteratura. Un compito non semplice che Emma Dante ha affrontato coraggiosamente con l’obiettivo principale di guidare gli allievi alla comprensione di un testo lontano e terribile incarnandolo nei loro corpi e nelle loro voci. Ne è scaturito un lavoro potente e intenso in cui la fisicità e il ritmo dei giovanissimi protagonisti, mai banali o eccessivi, ognuno con una specifica identità espressiva, unici nel loro essere acerbi e veri, recano il marchio deciso e autorevole della regista siciliana: il suo ormai celebre lavoro sul coro e sulla schiera, la sua straordinaria capacità di far muovere i corpi in scena, lo spazio severamente tagliato dai riflettori, i colori che esplodono e narrano, le floride intuizioni registiche che riescono a condensare nella manipolazione di un oggetto il senso simbolico di un’azione chiave.

In scena: Salvatore Cannova, Viola Carinci, Marco Celli, Irene Ciani, Gabriele Cicirello, Jessica Cortini, Eugenia Faustini, Angelo Galdi, Alice Generali, Domenico Luca, Elisa Novembrini, Paolo Marconi, Michele Ragno, Naike Anna Silipo e con le allieve del terzo anno di corso Anna Bisciari, Adele Cammarata, Ilaria Martinelli. Assistente alla regia è Federico Gagliardi, le scene sono di Carmine Maringola, i movimenti scenici a cura di Sandro Maria Campagna, le musiche e gli arrangiamenti corali di Serena Ganci e le luci di Cristian Zucaro.

Lo spettacolo, che a San Benedetto chiude la settimana di permanenza nella Marche con il via alla tournée, è prodotto da Argot Produzioni e Compagnia dell’Accademia-Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” in collaborazione con AMAT nell’ambito del progetto “Marche in vita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma”.

Nell’ambito del percorso Scuola di Platea, intrapreso con gli istituti scolastici superiori della città, la compagnia dello spettacolo incontrerà gli studenti sabato 9 novembre alle 12 al Liceo classico Leopardi.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 orario 17.30 – 19.30 nei due giorni precedenti la rappresentazione e il giorno di spettacolo) a 20 e 15 euro e riduzioni 10 euro per giovani fino a 25 anni, soci Touring Club, possessori Marche Cultura Card o Carta Regionale dello Studente. Biglietti anche presso AMAT e biglietterie del circuito, tel. 071/2072439, on line al sito www.vivaticket.it, al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600 e Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it

Inizio spettacoli ore 20.45.

