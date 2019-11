SERVIZIO PUBBLI-REDAZIONALE Il famoso raduno per appassionati di giochi e fumetti arriva anche a Grottammare per un imperdibile weekend con stand espositivi, area games, raduni ed esibizioni di cosplayer, area disegno per i bimbi, ospiti e tante altre sorprese

GROTTAMMARE – Al Centro Commerciale Ipersimply Grottammare sabato 9 e domenica 10 novembre arriva un evento che farà la gioia di tutti gli appassionati di manga, comics, cartoons e videogames: “Comics on the Road”.

Il famoso raduno per appassionati di giochi e fumetti, dopo il successo della tappa di Ancona, arriva anche a Grottammare per un imperdibile weekend con stand espositivi, area games, raduni ed esibizioni di cosplayer, area disegno per i bimbi, ospiti e tante altre sorprese!

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Fumetti Indelebili, prevede un ricco programma di eventi dedicati a tutti: grandi e bambini, appassionati o semplici curiosi.

Se i comics sono la vostra passione, non potete perdere l’appuntamento con “Comics on the Road”, sabato 9 e domenica 10 novembre dalle ore 9 al Centro Commerciale Ipersimply Grottammare, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2/A. Vi aspettiamo!

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle prossime iniziative in Galleria, è possibile consultare il sito www.grottammare.gallerieauchan.it e la pagina Facebook, sempre aggiornata e ricca di contenuti.

