MONTEPRANDONE – Appuntamento sociale.

Si è tenuta ieri, domenica 3 novembre, nel Centro Storico di Monteprandone, la seconda delle giornate ecologiche “Ambientiamoci insieme” organizzate dall’Amministrazione comunale.

Partendo dal lavatoio comunale, facendo tappa al parco “Il Boschetto” e concludendo al parco pubblico vicino la Banca del Piceno, i volontari dell’associazione Questione Natura, dell’Avis Monteprandone, della Federvol, insieme agli scout del gruppo Monteprandone 1 e a diversi cittadini, hanno effettuato interventi di pulizia dai rifiuti abbandonati.

“Siamo soddisfatti della partecipazione alle giornate ecologiche – dichiara il consigliere con delega all’ambiente Sergio Calvaresi – la discreta partecipazione di cittadini, tra i quali molti erano bambini, ci fa ben sperare in una comunità che crede nel rispetto dell’ambiente. Per questo l’Amministrazione comunale intende porre le basi per una più ampia campagna di sensibilizzazione in cui, oltre a giornate ecologiche, si possano organizzare convegni, momenti di approfondimento, corsi di educazione ambientale rivolti ai più piccoli, aderire alle giornate nazionali dedicate all’ambiente. Siamo certi che la collaborazione con l’associazionismo cittadino e il mondo della scuola possa portare a importanti risultati”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.