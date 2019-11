GROTTAMMARE – Frate Mago è stato ospite della trasmissione “Bel tempo” si spera di Tele 2000.

Nei 30 minuti a sua disposizione Frate Mago ha deliziato i telespettatori con i suoi incredibili giochi con le carte e con i cerchi magici, ha poi parlato delle sue missioni in Etiopia e in Benin della sua bellissima esperienza con Papa Francesco del mese scorso,quando insieme ad altri frati Cappuccini marchigiani è stato ricevuto in udienza privata del Santo Padre che è rimasto scioccato dalla sua bravura. Soprattutto quando gli ha fatto trovare il 3 denari sotto la sua papalina. Carta che lui aveva pensato un minuto prima. Il Papa, vedendo ciò, avrebbe esclamato, ridendo a crepapelle: “Ma tu sei un diavolo”.

In trasmissione Frate Mago ha parlato della Basilica dell’Ambro, di cui è rettore da diversi anni, prima Chiesa restaurata dopo il terremoto.

Con lui i suoi amici di sempre: Valter Assenti, Alessandro Ciarrocchi e Tullio Luciani dell’associazione Lido degli Aranci di Grottammare.

