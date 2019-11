SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è tempo fino al 18 novembre per richiedere la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo.

L’ufficio Servizi scolastici di Grottammare ha pubblicato l’avviso che riguarda i testi in uso agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore. Alle istanze va allegata l’attestazione Isee.

Le domande di ammissione al beneficio possono essere presentate dai genitori o altre persone che rappresentano il minore o dallo stesso studente, se maggiorenne. Saranno ammesse anche le richieste di studenti frequentanti gli istituti scolastici ricadenti nel territorio di Comuni vicini a quello di residenza o delle regioni limitrofe alle Marche.

La richiesta va fatta sul modello-tipo reperibile in municipio, allegando l’attestazione dell’acquisto dei libri e la certificazione del reddito Isee (DSU 2019), non superiore a 10.632,94 euro.

Il documento ISEE potrà essere compilato gratuitamente presso i Centri di assistenza fiscale (Caaf) ma anche in Comune, il mercoledì dalle 9.30 alle 12, nell’ufficio dello spazio “Terzo settore” (piano terra).

L’ufficio Servizi scolastici precisa che le domande incomplete, non compilate correttamente in ogni parte e/o non corredate da attestazione dell’acquisto dei libri, non saranno prese in considerazione ai fini dell’erogazione del beneficio. Più informazioni via web (www.comune.grottammare.ap.it) o direttamente all’ufficio Servizi scolastici (I piano, sede municipale).

