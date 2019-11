SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Luogotenente Aldo Gaetani, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, saluta oggi i colleghi del Comando Provinciale andando in congedo dopo 36 anni di servizio nell’Arma. Originario di San Benedetto del Tronto, dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali, ha svolto servizio in Emilia Romagna in importanti incarichi investigativi dove ha preso parte ad indagini di rilevanza nazionale tra cui quelle sulla pericolosa banda della Uno Bianca. Trasferito in Ascoli Piceno, quale Comandante del Nucleo Comando della Compagnia e militare di comprovata fiducia, riservatezza ed esperienza, ha coadiuvato i diversi Comandanti sia in importanti attività investigative che nel periodo di intenso lavoro e sacrificio del recente sisma nel Piceno del 2016-17.

Al Luogotenente Carica Speciale Aldo Gaetani, una pietra miliare del Comando Provinciale per le sue elevatissime qualità umane e professionali, per l’impegno sempre evidenziato nel servizio unito a radicato senso civico, i Carabinieri di Ascoli Piceno lo salutano e lo ringraziano formulandogli i migliori auguri per la vita futura a lui e alla sua famiglia.

