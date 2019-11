È stata portata in ospedale per le cure mediche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 4 novembre in Riviera.

A San Benedetto, in via Montagna dei Fiori, incidente stradale: coinvolte un’auto e un tir.

Una donna, di circa 60 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. È stata portata in ospedale per le cure mediche.

Polizia Municipale e Forze dell’Ordine sul luogo per i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro.

