SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pugilato Femminile, Nadia Flalhi alla grande al torneo Wbl di Pompei.

Conferma di essere la più forte pugile d’Italia nei 60 kg la sambenedettese Nadia Flalhi allenata nella palestra di Monteprandone dal tecnico Roberto Ruffini, vince tre match su tre battendo di nuovo la titolare della nazionale Francesca Martusciello.

Le sue vittorie contribuiscono alla squadra di piazzarsi al terzo posto in questo prestigioso torneo a squadre.

“Un ottimo test per la nostra atleta – ci confida il suo allenatore – in vista dei campionati italiani assoluti che si terranno a Roma nel mese di dicembre dove Nadia dovrà difendere il titolo essendo lei la campionessa in carica”.

