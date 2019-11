ASSISI – La Samb Basket non riesce a sbloccarsi in Serie C Gold ed esce sconfitta del campo della Virtus Assisi per 76-65. Parte forte la Virtus con un parziale di 9-0 nei primi minuti del primo periodo, con i rossoblù che rimangono a contatto grazie alle giocate di Stonkus e Volpe.

Samb imprecisa al tiro da tre (17%) e le basse percentuali fanno la differenza, con Assisi che, con un parziale di 19-4, scappa via sul 37- 19. Con due triple, di Ortenzi e Stonkus, gli uomini di coach Aniello provano a rifarsi sotto, andando a riposo sul 43-25 all’intervallo.

Samb devastante nel terzo periodo con le magie di Pedicone (11 punti), Stonkus (13 e 7 rimbalzi) e Volpe (15 e top scorer con 6/11 dal campo), torna in partita con un parziale di 23-7, che segna la fine del terzo periodo sul 54-53.

Assisi, però, allunga di nuovo nell’ultimo quarto e, trascinata dalle bombe di Santantonio, chiude tutto sul 76-65. Nella prossima gara, gli uomini di coach Aniello ospiteranno la Lucky Wind Foligno.

Virtus Assisi – Sambenedettese Basket 76-65

Assisi: Casettari 3, Meccoli 9, Santantonio 9, Metalla 7, Provvidenza 10, Gramaccia 1, Faina 5, Cesana M. ne, Capezzali 7, Fondacci ne, Quercia 25. All. Piazza

Sambenedettese: Volpe 15, Tarolis 8, Ortenzi 8, Quinzi 4, Stonkus 13, Pedicone 11, Roncarolo 5, Castorino ne, Merlini ne, Janssens, Charlemagne, Di Eusanio 1. All. Aniello

Parziali: 18-15, 25-10, 11-28, 22-12.

Progressivi: 18-15, 43-25, 54-53, 76-65.

Usciti per 5 falli: Volpe (Sambenedettese)

Arbitri: Paciaroni e Menicali

