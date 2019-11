Un Fedeli arrabbiatissimo preferisce non aderire al silenzio stampa dei suoi dipendenti e si è sfogato come mai altree volte contro gli arbitri arrivando a chiamare subito il presidente della Lega Ghirelli per fare le giuste rimostranze. Una cosa che non si è capita è il motivo per cui Walter Cinciripini si è sbracciato in mezzo al campo sbarrando la strada a chi voleva avvicinarsi all’arbitro. Anche perché non abbiamo visto malintenzionati nelle vicinanze. Ci avrebbe fatto più piacere se si fosse lui avvicinato al direttore di gare e senza minacciarlo dirgli con la veemenza necessaria che aveva fatto un errore gravissimo che era costato la sconfitta alla sua squadra.

Alla confessione di Scappini non possiamo che alzare le braccia.

*****

FEDELI: Ho appena finito di telefonare a Ghirelli affinchè prenda provvedimenti. Gli ho detto che pretendono che tutti siano ligi, e giustamente, nei pagamenti ma loro che fanno stanno a guardare. Gli arbitri chi deve controllarli noi? Gli ho ricordato che abbiamo perso quattro gare nelle quali la componente arbitrale è stata determinante. Tanti errori che incidono sulla classifica ma anche sugli aspetti economici. Io credo di aver fatto un’ottima squadra e anche oggi si è visto poi dovreo rimediare con nuovi acquisti quando senza certe ‘cappelle’ dei direttori di gara impediscono alla mia squadra ottenere risultati migliori. Colpe anche nostre. Gravissime oggi quelle di Gelonese che ritengo il responsabile principale della sconfitta. E non è la prima volta. Ma come si fa a perdere palloni facili da rinviare e permettere agli avversartin ormai demoralizzati di riprendere la forza. Lui e l’arbitro hanno rovinato una grande prestazione dei ragazzi di Montero. Se continua non lascio la Samb, lascio definitivamente il mondo del calcio. E domenica ci mancherà anche Miceli, se non sbaglio. Sinceramente non ne posso più. Fino a quattro domeniche fa ero convintissimo che con un allenatore come Montero e con i calciatori che abbiamo avremmo fatto un campionato di altissimo livello e anche sognare perchè no. Lei crede che tutto è ancora possibile? Aspetta e spera.

SCAPPINI: Grande cuore della Reggiana, oggi abbiamo giocato meno bene del solito ma siamo stati bravi, tre punti importanti contro una squadra forte. Il portiere l’ho toccato dandogli una spallata per dargli fastidio come si fa normalmente (in realtà l’ha spinto con anca e braccio ndr) ma poi lui ha fatto la papera e si è lasciato andare. Magari però mi sbaglio, lo rivedrò. Se l’arbitro il gol l’ha dato, non è mica colpa mia.

ROZZIO: La Samb è l’unica squadra che ci ha messi in difficoltà in casa perché si chiudevano bene e ripartivano pericolosamente con gli esterni. Meriti a loro per questo e anche a noi che eravamo molto rimaneggiati, mancava Fausto Rossi e c’era chi aveva la febbre”. Il gol della vittoria? Io ho colpito di testa poi non ho visto nulla e ho sentito solo il boato del pubblico. Mi hanno detto che il portiere ha fatto una papera. Non era fallo”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.