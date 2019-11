L’autore del discusso gol al 96′: “Io ho colpito di testa poi non ho visto nulla e ho sentito solo il boato del pubblico. Mi hanno detto che il portiere ha fatto una papera. Non era fallo”.

REGGIO EMILIA – Paolo Rozzio, autore del gol del 2-1 al 96′ da parte della Reggiana, commenta la partita del Mapei Stadium.

“La Samb è l’unica squadra che ci ha messi in difficoltà in casa perché si chiudevano bene e ripartivano pericolosamente con gli esterni. Meriti alla Samb per questo e anche a noi che eravamo molto rimaneggiati, mancava Fausto Rossi, c’era chi aveva la febbre”.

Sull’episodio del gol al 96′: “Io ho colpito di testa poi non ho visto nulla e ho sentito solo il boato del pubblico. Mi hanno detto che il portiere ha fatto una papera. Non era fallo”.

