40 anni di attività per la sanitaria-ortopedia sambenedettese. Si festeggia domenica 10 novembre con aperitivo e omaggi (a partire dalle 17,30) e si continua con sconti “speciali”, che verranno effettuati dall’11 al 15 novembre. Info al numero 0735 84587

Tutto inizio’ nel 1979, quando Giuseppina “Pina” Galie’ e suo marito Giuseppe Pignati (meglio conosciuto a San Benedetto come “Lupetto”) aprirono le porte della sanitaria ortopedia in via Cividale, a San Benedetto.

Giovane e piena di entusiasmo – quell’entusiasmo e quella energia che anche oggi la contraddistinguono- Pina sorride a questo importante traguardo, che sarà festeggiato domenica 10 novembre, in Sanitaria.

A partire dalle 17,30 la signor Galiè e il suo staff aspettano clienti e amici, per un aperitivo in allegria, con tanto di simpatici omaggi.

Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre la festa continua, con sconti imperdibili (a partire dal 40%) su una vasta selezione di articoli.

Medical San è in via Cividale 10, a San Benedetto del Tronto.

Telefono 0735 84587

http://www.sanitariamedicalsan.com

