Di Antonio Di Salvatore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’inizio di novembre sarà caratterizzato dal cielo coperto e da deboli precipitazioni nel Piceno. Già a partire da oggi, si riscontrerà un abbassamento delle temperature, rispetto alle settimane precedenti.

Di seguito le previsioni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Ascoli Piceno – Venerdì 1 cielo coperto con piogge e schiarite, minima 15°, massima 16°; sabato 2 coperto con piogge di debole intensità, minima 13°, massima 19°; domenica 3 sereno o poco nuvoloso in mattinata e possibili precipitazioni in serata, minima 16°, massima 24°.

San Benedetto del Tronto – Venerdì 1 coperto, minima 15°, massima 16°; sabato 2 coperto con pioggia leggera in serata, minima 15°, massima 19°; domenica 3 sereno o poco nuvoloso in mattinata, coperto con possibili precipitazioni in serata, minima 16°, massima 23°.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.