CUPRA MARITTIMA – L’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima, unitamente all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre, che si terrà domenica 10 novembre con il seguente programma:

Ore 9,30

– Santa Messa alla presenza delle Autorità Civili e Militari;

– Corteo per il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, saluto delle Autorità e deposizione corona d’alloro;

– Prosecuzione Corteo per il Monumento ai Caduti del Mare e deposizione corona d’alloro;

– Prosecuzione Corteo in Piazza Libertà e deposizione corona d’alloro.

“Nella certezza di una nutrita partecipazione, si coglie l’occasione per salutare cordialmente” scrive il sindaco Alessio Piersimoni.

