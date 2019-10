SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità complicata nella mattinata del 31 ottobre in Riviera.

Due incidenti stradali a San Benedetto. Il primo in via Gabrielli, sulla strada che conduce a Monteprandone: auto e scooter coinvolti, sul posto 118 e Municipale per soccorsi e rilievi.

Altro incidente, stavolta sulla Statale 16, dopo il Mc Donald’s: tamponamento fra mezzi, sul posto anche qui 118 e Polizia Municipale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.