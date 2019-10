GROTTAMMARE – In arrivo un aiuto per le persone anziane in Riviera.

E’ in corso un nuovo avviso per richiedere l’assegno di cura per anziani non autosufficienti, lo strumento di sostegno economico che tutela il diritto delle persone di vivere nella propria casa e/o con i propri cari, favorendo il sistema delle cure domiciliari. Le domande scadono lunedì 11 novembre.

Il contributo è destinato sia a chi vive solo, sia a chi vive in un nucleo familiare. I requisiti di accesso sono i seguenti: aver compiuto 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso; essere dichiarati non autosufficienti con certificazione di invalidità civile pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento; essere residente in uno dei comuni dell’Ambito territoriale sociale 21; beneficiare di interventi assistenziali presso il proprio o altro domicilio privato secondo le modalità verificate dall’Ats di riferimento.

I richiedenti ammessi andranno a formare una graduatoria provvisoria in base ai valori Isee risultanti dalle domande pervenute. A ciò, seguirà la fase della valutazione complessiva dei bisogni assistenziali del richiedente, previa visita domiciliare, per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al contributo. L’entità dell’assegno di cura è di 200 euro mensili, da erogare con cadenza quadrimestrale.

Gli interessati potranno richiedere maggiori informazioni sulla compilazione e l’invio della domanda, il testo integrale dell’avviso e i modelli di domanda al personale dell’ufficio Servizi sociali (I piano palazzo municipale – lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 15.30 alle 17.30), o presso il distretto sanitario di San Benedetto del Tronto (via Romagna, 7 – nei giorni di martedì e venerdì dalle 9 alle 13).

La presentazione delle domande va fatta tassativamente al Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto – Viale De Gasperi 124 San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 21.

