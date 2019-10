Dal 4 novembre al 7 dicembre, traffico deviato in via Togliatti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gli importanti lavori di realizzazione di un collettore acque bianche a servizio del quartiere Marina di Sotto che la ditta “Tecnobuilding srl” sta eseguendo per conto della CIIP stanno per interessare viale dello Sport, in particolare la carreggiata che porta verso sud.

La Polizia Municipale ha infatti disposto, a partire da lunedì 4 novembre e fino al 7 dicembre, il divieto di transito in viale dello Sport, direzione di marcia nord-sud, nel tratto tra Via del Palladio e Via del Caravaggio.

Il percorso alternativo prevede che, giunto alla rotatoria Martiri di Nassirya, il traffico sia deviato in via Togliatti, quindi in via del Caravaggio per reimmettersi in viale dello Sport. Il transito diretto verso nord sarà deviato sulla corsia ovest a causa dell’occupazione della corsia est da parte del cantiere.

Ovviamente apposita segnaletica sarà apposta in tutta l’area.

