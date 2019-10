Nel nuovo punto in via Turati i cittadini potranno ritirare ad esempio i sacchetti della differenziata senza doversi recare in Viale De Gasperi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Apre oggi per il primo giorno a Porto D’Ascoli, negli uffici comunali di via Turati, il nuovo Ecosportello di Picenambiente in cui i portodascolani potranno recarsi, in alternativa agli uffici di Viale De Gasperi, a ritirare, ad esempio, i sacchetti per la differenziata.

Il nuovo servizio nasce da un’iniziativa del consigliere Pasqualino Marzonetti che a maggio in tal senso presento anche una mozione in consiglio.

