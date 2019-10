Un trionfo di vitalità in cui degli sconosciuti superano ogni preconcetto e si prendono per mano per ballare e gioire insieme per giorni, ma anche un’esperienza cinematografica che rimane nel cuore degli spettatori.

Sinossi

Per 7 giorni e 8 notti ballano insieme, mentre la musica suona dal vivo, in un emozionante connubio tra tradizione e modernità.

La grazia del ritmo supera ogni fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte le barriere.

Le Grand Bal è un inno senza tempo alla magia del ballo e all’armonia di anime e corpi nella diversità.

La serata dopo il film, proseguirà con un momento di danza in piazza Possenti alle 21,50 per vivere l’atmosfera del film e coinvolgere tutta la cittadinanza. Non mostri quindi ma una HALLO…CINEMADANCE per riscoprire lo spirito delle danze popolari europee in un clima di spontaneità che vuole coinvolgere tutti dai 3 ai 99 anni! Alcuni ballerini infatti saranno a disposizione per fare delle coreografie della tradizione, ma anche musicisti che suoneranno in mezzo alla gente. E’ prevista anche una gustosa sorpresa offerta dai locali di Cupra Marittima.

La serata in piazza è aperta a tutti mentre la proiezione del film ha un ingresso di 5 euro.