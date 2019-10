CUPRA MARITTIMA – L’Amministrazione Comunale di Cupra comunica che anche quest’anno, in occasione della commemorazione dei defunti, per rendere più accessibile la consueta visita al cimitero comunale a quanti non dispongono di mezzi propri, verrà attivato il servizio di trasporto gratuito in collaborazione con la locale Croce Verde con partenza da Piazza Libertà nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 1 novembre: 9-12 e 14,30-17,30

Sabato 2 novembre: 9-12 e 14-16,30

