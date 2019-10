Dopo il ko (il 3°consecutivo) a Fano sul campo dell’Atletico Alma ed alla vigilia dell’atteso derby (in programma domenica prossima al Ciarrocchi) contro il Grottammare, la Società biancoceleste ha deciso di separarsi dal tecnico ascolano. Nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore.

PORTO D’ASCOLI- Nico Stallone non è più al Porto d’Ascoli. Dopo il 3°ko consecutivo in Campionato, a Fano, sul campo dell’ l’Atletico Alma ed alla vigilia dell’atteso derby piceno-rivierasco contro il Grottammare, in programma domenica al Ciarrocchi, la società biancoceleste del presidente Vittorio Massi ha ufficializzato l’addio al tecnico ascolano.

Sotto il comunicato ufficiale della Società.

“La Società SSD Porto D’ Ascoli comunica che il Signor Stallone Domenico non ricoprirà più l’incarico di allenatore della prima squadra. Il Club intende ringraziare il Mister per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”.

Atteso nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore.

