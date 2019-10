SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In questi giorni una troupe di Mediaset ha fatto visita al Campo Ciarrocchi di Porto D’Ascoli dove si allena la Samb per intervistare Paolo Montero, il mister dei rossoblu. “La seconda vita di Montero a San Benedetto” è il servizio mandato in onda da Studio Aperto e che potete rivedere al link qui sotto.

“E’ una scelta di vita decisa con la mia famiglia tornare in Italia, fare bene qui è una scommessa” dice ai microfoni di Studio Aperto il mister rossoblu che parla benissimo della Samb e della città: “La società e la gente in città mi hanno accolto benissimo” dice mister Montero che poi si sofferma sulla sua fama da duro, col record di espulsioni in Serie A: ben 16. “Tante espulsioni non le meritavo ma altre invece…”. Poi nel finale si lascia andare a una confessione inaspettata sulla parodia che gli riservava anni fa Guida al Campionato, condotto da Alberto Brandi e Gene Gnocchi. “La gente pensava che mi arrabbiassi e invece mi faceva ridere, una volta coi compagni ci siamo buttati per terra dal ridere”.

