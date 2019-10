GROTTAMMARE – Illustre cerimonia di consegna al “Fazzini-Mercantini” sabato 19 ottobre: gli studenti della classe prima dell’indirizzo Costruzioni-Ambiente-Territorio sono stati omaggiati di un kit di strumenti utili per il loro nuovo iter scolastico, rivolto alla professione di geometra.

Un percorso che il Collegio dei Geometri, nella rappresentanza dei suoi più alti membri, il Presidente Crocetti, il tesoriere Vagnoni e il delegato cassa Bertolotti, da anni sostiene sia in entrata che in uscita dalla scuola di secondo grado. In particolare il saluto dato ai nuovi alunni iscritti è stata l’occasione privilegiata per sottolineare la continuità formativa che il Collegio intende promuovere con un corso di specializzazione triennale post diploma che accompagni i nuovi professionisti a fare i primi passi nel mondo del lavoro e a realizzare progettualmente le istanze e i bisogni che il territorio fa rilevare e suggerisce.

Richieste che necessariamente devono rispondere alla sicurezza nei luoghi di lavoro “Un tema di rilevanza attuale – come sostiene la neo Dirigente Sabrina Vallesi – E che sempre di più coinvolge la scuola come ambiente lavorativo. Formare i nostri ragazzi sul tema della sicurezza significa promuovere e assicurare tale condizione negli ambienti che non solo accolgono l’impegno professionale ma nutrono sogni, progetti da rendere realtà per un futuro urbanistico e ambientale che si fa sempre più prossimo». Dunque l’augurio più sincero da tutto il mondo scolastico e professionale per questi studenti, prossimi “esperti del mestiere”.

