MONTEPRANDONE – Nelle giornate di venerdì 1° e sabato 2 novembre, l’Amministrazione comunale mette a disposizione della cittadinanza un servizio di bus navetta gratuito per il cimitero da Centobuchi e da Monteprandone.

Per quanto riguarda la tratta da Centobuchi sono previste corse:

dal bar Sant’Anna in contrada Sant’Anna, alle ore 7:45, 9.05 e 15:30;

da piazza dell’Unità a Centobuchi, alle ore 7:50; 9:10 e 15:35;

dalla parrocchia San Giacomo della Marca a Fosso dei Galli, alle ore 7:55, 9:15 e 15:40

dalla parrocchia Regina Pacis a Centobuchi, alle ore 8, 9:20 e 15:45.

Gli orari di rientro sono previsti alle ore 10, alle 11:30 e alle 17:45.

La tratta da Monteprandone prevede le corse alle ore 8:30 e alle ore 15, partenza dalla pensilina della fermata autobus di via Borgo da Mare verso il cimitero con rientro alle ore 11 e alle 17:30.

Il servizio di bus navetta per domenica 3 novembre verrà effettuato con i percorsi e gli orari ordinari ovvero partenza da Sant’Anna alle ore 8.30 e ritorno dal Cimitero alle ore 11.

“E’ un servizio di utilità sociale rivolto alle persone anziane e a chi ha difficoltà a raggiungere il Santuario – spiega il consigliere con delega ai trasporti Antonio Riccio – ma anche un modo per incentivare un’alternativa di trasporto rispetto alla propria automobile personale per raggiungere il Civico Cimitero nei due giorni di massimo afflusso di visitatori. Invitiamo, quindi, tutti i cittadini ad usufruire del bus navetta gratuito per rendere omaggio ai propri cari in occasione di queste giornate di commemorazione”.

