La società risponde alla vice presidente della Regione, Anna Casini: “Riduzione tariffe o sospensione? Non esistono presupposti”. Da Ancona: “Vogliamo cronoprogramma”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono giorni “caldi” per quanto riguarda l’A14, specialmente il tratto fermano-ascolano. I viadotti sequestrati dalla Procura di Avellino stanno creando disagi seri alla circolazione, già complicata dai cantieri stradali presenti da svariato tempo.

I primi cittadini hanno chiesto una sospensione del provvedimento dal 31 ottobre al 4 novembre per agevolare il transito dei mezzi in occasione del ponte dei Santi.

Tempo fa anche la vice presidente della Regione Marche, Anna Casini, aveva scritto ad Autostrade per l’Italia per segnalare la situazione difficile in quel tratto autostradale (incidenti molto frequenti, anche gravi) e chiesto all’ente di riferimento interventi e anche una riduzione o sospensione delle tariffe autostradali date le varie complicanze.

Oggi, 29 ottobre, Autostrade per l’Italia ha risposto sia al problema viadotti sia alla politica ascolana: “Viadotti, chiederemo dissequestro alla Procura di Avellino: abbiamo programma con nuove barriere al posto di quelle vecchie obsolete e non a norma. Riduzione tariffe o sospensione nel tratto fermano-ascolano? Non esistono presupposti”. Qui la lettera integrale della società.

Da Ancona, la Regione risponde ad Autostrade per l’Italia: “Vogliamo cronoprogramma”.

