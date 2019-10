SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire a R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) di eseguire lavori di realizzazione di una nuova canalizzazione di cavi di media tensione in prossimità del passaggio a livello di Via Valle Piana, la Polizia Municipale ha disposto per la giornata di lunedì 4 novembre il divieto di transito in via Valle Piana, in ambedue le direzioni di marcia, in prossimità del passaggio a livello”.

Così, in una nota, il Comune di San Benedetto.

