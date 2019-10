In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Ecco il programma delle celebrazioni

GROTTAMMARE – Una giornata di storia e ricordi.

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate che ricorre lunedì 4 novembre, la Città ricorda, come ogni anno, i caduti di tutte le guerre.

Il programma dell’iniziativa, organizzata dalla Presidenza del consiglio comunale, è arricchito dai contributi degli studenti delle scuole cittadine e della corale Sisto V.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9, nella Pineta Ricciotti, dove è previsto il raduno di associazioni, autorità civili e militari per la deposizione della corona di alloro presso il Monumento all’Unità d’Italia di Vito Pardo.

Proseguiranno nella chiesa San Pio V (ore 9.30), per una preghiera in onore dei caduti.

Intorno alle ore 10, l’iniziativa si sposterà nel Giardino comunale. Qui, il saluto delle istituzioni locali aprirà gli interventi e le riflessioni sulla pace da parte degli studenti, intervallate dai brani eseguiti dalla Corale Sisto V.

