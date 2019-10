SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fermano e Ascolano insieme per un obiettivo: sospendere il sequestro dei viadotti dal 31 ottobre al 4 novembre per non appesantire la circolazione, già problematica, in autostrada in occasione del ponte dei Santi.

Questa è la richiesta dei primi cittadini di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Altidona, Campofilone, Cupra Marittima e Grottammare e San Benedetto del Tronto al Gip Ciccone di Avellino e al Procuratore Cantelmo.

Il sequestro dei viadotti era stato deciso dal Gip di Avellino su richiesta della Procura campana che sta indagando sulle new jersey dopo la strage del bus del 2013 (40 morti).

