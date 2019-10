SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 29 ottobre ritorna la musica live organizzata dall’associazione culturale “Prima Persona Plurale” alla Birroteca Guelfa di Porto D’Ascoli: ad esibirsi è questa volta Montone, giovane ed apprezzato artista romano. La serata a ingresso gratuito ha inizio alle ore 19.

Montone vive a Roma e inizia a scrivere canzoni dall’età di quattro anni nella vasca da bagno della sua casa in Calabria. A cinque inizia a suonare la chitarra e, da quel momento, fonda e scioglie decine di band. Ad un certo punto si ferma, riflette e scrive un disco in italiano, il suo primo da solista, e lo chiama “Slalom”: occorre stare sempre attenti a quel che ci si presenta davanti per poterlo evitare o andarci incontro e abbracciarlo.

Nel 2017 vince il concorso per esibirsi al Mei di Faenza con il brano “Portami al mare”, ma è nel 2018 che si fa conoscere maggiormente, partecipando a Roma Brucia e “Tutto molto bello” (a Bologna), e grazie al suo primo singolo Da Quando Sei Partita, promosso con una innovativa strategia su Tinder.

