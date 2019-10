SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata festeggiata da amici e familiari Maria Capriotti che il 13 ottobre scorso ha compiuto 100 anni. Nativa di Castignano, cresciuta in una famiglia di agricoltori, ha ben presto dovuto smettere di studiare per aiutare i genitori nella conduzione dell’attività contadina dedicandosi alla cura delle pecore.

Fu lo sfollamento durante la seconda guerra mondiale a cambiare la sua vita: tra le famiglie che fuggivano da San Benedetto c’era quella di Francesco Marchionni che avrebbe poi sposato nel 1948.

Trasferitasi con il marito in riva all’Adriatico al termine del conflitto, ha avuto tre figli (Giuseppe, Chiara e Marcella). Rimasta vedova a 69 anni, ha saputo reagire raddoppiando gli sforzi per aiutare non solo i familiari ma anche persone vicine e per questo gode di stima e apprezzamento da parte di tutti coloro che la conoscono. Ama dire che la fede e l’amore per la vita sono il suo elisir.

