SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienziati nel Pallone in un momento molto difficile per la Samb. L’appuntamento come al solito è per oggi, lunedì, alle ore 18.45 in diretta dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva).

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ospiti l’ex rossoblu Max Fanesi, col quale approfondiremo anche la vicenda relativa al fratello Luca, il tifoso Marco Merlini, il giornalista de Il Martino Luigi Tommolini e il tattico Walter Del Gatto. Interverranno dalla “panchina” anche Nazzareno Perotti, direttore di Riviera Oggi, e il giornalista Giuseppe Buscemi.

Focus ovviamente su Samb-Vicenza 0-3, con approfondimenti anche in merito all’opinione dei tifosi espressa a caldo dopo la gara, con forti critiche arbitrali.

Conduce Pier Paolo Flammini coadiuvato da Giulia Riccetti.

