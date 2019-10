Polizia Stradale in azione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel weekend da poco trascorso sono tornati in Riviera i controlli della Polstrada.

Polizia Stradale in azione a San Benedetto dove sono stati fermati diversi veicoli e i conducenti sottoposti all’Alcol Test.

Per due persone è scattato il ritiro della patente di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica.

