Il mister del Vicenza: “La differenza l’ha fatta la freschezza della nostra rosa rispetto alla loro e un po’ di fortuna visto che dopo 3 minuti sono rimasti in 10”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenico Di Carlo, mister del Vicenza, commenta il 3-0 dei suoi in casa della Samb: “Oggi c’è da dire che la differenza l’ha fatta la freschezza della nostra rosa rispetto alla loro e un po’ di fortuna visto che dopo 3 minuti sono rimasti in 10. Noi siamo fatti per vincere e primeggiare ma dobbiamo lavorare, c’è bisogno di lavorare con umiltà”.

Sulla Samb: “Gli faccio i complimenti, non hanno mai mollato. Oggi il Vicenza aveva di certo qualcosa in più sul piano tecnico. Il rosso? Mi dicono che ci sta in quella situazione”.

Daniel Cappelletti: “Stavolta siamo riusciti a recuperare punti al Padova (fermato 1-1 a Piacenza) dopo che avevamo già fallito una volta e ora siamo primi, siamo felici. Guardare la classifica adesso non conta nulla ma essere primi aiuta a lavorare meglio, siamo contenti di questa cosa e siamo consapevoli che abbiamo margini di miglioramento, non dobbiamo fermarci”.

