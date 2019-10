Di Carlo batte Montero nella sua tana. Dopo appena 3 minuti Santurro espulso per fallo da ultimo uomo su Vandeputte. Ancora indeciso il giovane Raccichini che lo sostituisce fra i pali. Fischi per alcune decisioni dell’arbitro, specialmente nella gestione dei cartellini gialli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Vicenza, 12^ giornata di Serie C, Girone B. I rossoblu cercano riscatto dopo due sconfitte di seguito e ci provano con la terza gara consecutiva contro una squadra veneta dopo Virtus Verona e Padova. Montero però deve rinunciare a ben sei elementi: gli squalificati Di Massimo e Trillà e gli infortunati Gemignani, Frediani, Orlando e Rocchi. Il mister allora dovrtebbe varare un 4-3-3 con 4 centrali in campo, da destra a sinistra Biondi, Miceli, Di Pasquale e Carillo. A centrocampo Angiulli con Gelonese e Rocchi e nei tre davanti Rapisarda, Cernigoi e Volpicelli.

Formazioni:

Samb (4-3-3): Santurro; Biondi (10′ st Panaioli), Miceli, Di Pasquale, Carillo, Bove(5′ pt Raccichini), Angiulli, Gelonese (38′ st Brunetti), Rapisarda, Cernigoi, Volpicelli (38′ st Piredda). A disp.: Raccichini, Fusco, Zaffagnini, Piredda, Brunetti, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli, Rea. All.: Paolo Montero.

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Brusagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Rigoni(10′ st Zonta), Pontisso(28′ st Scoppa), Cinelli; Vandeputte(21′ st Giacomelli); Guerra(28′ st Zarpellon), Saraniti(10′ st Marotta). A disp.: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Arma, Giacomelli, Liviero, Pasini, Zarpellon, Marotta, Emmanuello. All.: Domenico Di Carlo

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (Barone/Valente)

NOTE

Risultato: 0-3

Marcatori: 23′ pt Cappelletti (V), 6′ pt Guerra (V), 14′ st Pontisso (V)

Ammoniti: Rapisarda (S), Cernigoi (S), Cinelli (V), Cappelletti (V), Gelonese (S), Panaioli (S)

Espulsi: 3′ pt Santurro (S)

Angoli: 5-6

L’urlo della Nord che incita la Samb prima del calcio di inizio

Montero e Di Carlo si salutano prima della partita, sono stati avversari in Serie A negli anni ’90 con le maglie di Juve e Vicenza

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Santurro esce su Vandeputte che cade al limite dell’area: l’arbitro fischia punizione e tira fuori il rosso per il portiere valutando la chiara occasione da gol. Rossoblu già in 10

5′ Esce Bove per consentire l’ingresso di Raccichini.

6′ La punizione si infrange sulla barriera ma Rapisarda prende una pallonata in testa ed è costretto a farsi medicare.

7′ Rapisarda si abbassa a centrocampo con Volpicelli, Cernigoi unica punta: adesso 4-4-1 forzato per la Samb.

23′ Terzo angolo per il Vicenza, che finora non si è mai reso pericoloso, a parte l’azione che è costata il rosso a Santurro. Vandeputte batte in mezzo dove Raccichini non esce bene e Cappelletti insacca di testa. GOL DEL VICENZA.

33′ Sviluppi di una punizione offensiva per la Samb: Volpicelli sulla ribattuta prova un sinistro al volo da 40 metri che Grandi deve salvare in angolo: che tiro di Volpicelli!

35′ Volpicelli riceve ancora dentro l’area e prova il sinistro: fuori di poco!

37′ Ennesimo fallo su Cernigoi che protegge palla, stavolta di Barlocco. I rossoblu chiedono un giallo che non arriva. Dopo qualche istante giallo a Cernigoi perché fa una leggera ostruzione sul rinvio del portiere.

41′ Colpo di testa in area di Guerra, palla deviata in angolo ma che passa vicina alla traversa.

44′ Prima ammonizione a Cinelli fra le file del Vicenza: ovazione sarcastica del Riviera.

45′ + 2 Due minuti di recupero e squadre negli spogliatoi. Fischi all’arbitro all’uscita dal campo.

SECONDO TEMPO

6′ RADDOPPIO VINCENZA. Guerra converge da destra a sinistra: tiro deviato che sorprende Racchichini diventando un pallonetto che beffa il giovane portiere, forse ancora una volta poco reattivo.

12′ Nonostante la situazione pesante il pubblico continua a sostenere i rossoblu. Intanto Volpicelli prova a affondare in area ma un rimpallo lo tradisce: palla sul fondo.

14′ Terzo gol del Vicenza: va Pontisso da fuori area col destro, palla che si insacca. 3-0

21′ Giacomelli dentro, esce Vandeputte nel Vicenza.

30′ Rapisarda scende sulla destra, pallone in mezzo dove Panaioli prova a deviare col piatto, palla in angolo. Sul corner Cernigoi incorna: palla fuori di poco.

31′ Marotta va col destro sul primo palo: Raccichini risponde mandando in angolo.

38′ Adesso spazio a Brunetti e Piredda nella Samb, escono Gelonese e Volpicelli.

45′ 4 minuti di recupero.

45′ + 4 Finisce qui. Una Samb decimata e in 10 per 90 minuti perde 3-0 in casa contro il Vicenza.

