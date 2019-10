Rossoblu in grave emergenza senza sei giocatori. Ma anche il Vicenza tiene a riposo Giacomelli, Liviero, Arma e Marotta in vista del derby col Padova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Vicenza, 12^ giornata di Serie C, Girone B. I rossoblu cercano riscatto dopo due sconfitte di seguito e ci provano con la terza gara consecutiva contro una squadra veneta dopo Virtus Verona e Padova. Montero però deve rinunciare a ben sei elementi: gli squalificati Di Massimo e Trillà e gli infortunati Gemignani, Frediani, Orlando e Rocchi. Il mister allora dovrtebbe varare un 4-3-3 con 4 centrali in campo, da destra a sinistra Biondi, Miceli, Di Pasquale e Carillo. A centrocampo Angiulli con Gelonese e Rocchi e nei tre davanti Rapisarda, Cernigoi e Volpicelli.

Formazioni:

Samb (4-3-3): Santurro; Biondi, Miceli, Di Pasquale, Carillo, Bove(5′ pt Raccichini), Angiulli, Gelonese, Rapisarda, Cernigoi, Volpicelli. A disp.: Raccichini, Fusco, Zaffagnini, Piredda, Brunetti, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli, Rea. All.: Paolo Montero.

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Brusagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Rigoni, Pontisso, Cinelli; Vandeputte; Guerra, Saraniti. A disp.: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Arma, Giacomelli, Liviero, Pasini, Zarpellon, Marotta, Emmanuello. All.: Domenico Di Carlo

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (Barone/Valente)

NOTE

Risultato:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: 3′ pt Santurro (S)

Angoli: 0-2

L’urlo della Nord che incita la Samb prima del calcio di inizio

Montero e Di Carlo si salutano prima della partita, sono stati avversari in Serie A negli anni ’90 con le maglie di Juve e Vicenza

DIRETTA

PRIMO TEMPO

3′ Santurro esce su Vandeputte che cade al limite dell’area: l’arbitro fischia punizione e tira fuori il rosso per il portiere valutando la chiara occasione da gol. Rossoblu già in 10

5′ Esce Bove per consentire l’ingresso di Raccichini.

6′ La punizione si infrange sulla barriera ma Rapisarda prende una pallonata in testa ed è costretto a farsi medicare.

7′ Rapisarda si abbassa a centrocampo con Volpicelli, Cernigoi unica punta: adesso 4-4-1-1 forzato per la Samb.



