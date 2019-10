Il Copy Trading è uno degli strumenti del trading online che ultimamente gode di maggiore fama: il suo funzionamento è relativamente facile e accessibile a chiunque. Per capire come funziona il Copy Trading è necessario leggere una buona guida al copy trading, come quella realizzata dallo staff del sito di investingoal.it, che ti metta al corrente delle strategie da applicare, delle migliori piattaforme che lo offrono e delle possibilità di investimento che schiude.

Di fatti molti considerano il Copy Trading una sorta di baro per via della sua facilità: molti dei trader esperti, infatti, non apprezzano il fatto che anche il più principiante dei novellini possa accedere a operazioni avanzate, che hanno alle spalle attente analisi e ricerche, con un semplice click.

Si tratta di un’opzione totalmente legale, lo ribadiamo ancora una volta, che nasconde enormi vantaggi anche per i professionisti le cui operazioni vengono copiate: più followers si hanno, infatti, e maggiori saranno i bonus concessi dalla piattaforma.

Come si accumulano followers? Semplicemente facendosi copiare gli investimenti, ovvero pianificando strategie di successo. In altre parole: attraverso sessioni di trading organizzate per farvi guadagnare!

Come funziona il Copy Trading?

Il Copy Trading è estremamente facile: mettiamo che un trader esperto pianifichi nella sessione di oggi dieci investimenti diversi, investendo 2.000 dollari in ognuno, per un totale di 20.000 dollari. Tutti gli investimenti sono programmati per chiudersi dopo quattro giorni.

Dopo aver valutato la mossa del trader, ti convinci che sia stata ben studiata. Per di più i titoli sui quali ha investito interessano anche a te, solo che non saresti mai giunto alle conclusioni che lui ha tratto.

Dando un’altra occhiata all’investimento sei più che convinto della sua esattezza: a quel punto lo copi integralmente, solo che, invece di investire 20.000 dollari, decidi di investirne 2.000. Del resto perché rischiare cifre così importanti?

Dopo quattro giorni, 8 posizioni su 10 di quelle su cui ha investito il trader si rivelano proficue, le altre due no, ma lui riesce comunque ad ottenere un profitto complessivo di circa 2.000 dollari (profitti del 10% sono un ottimo traguardo per un professionista di media fascia).

Ovviamente, avendo copiato il suo investimento, anche a te 8 posizioni su 10 sono andate bene e 2 no, e anche tu registri un profitto del 10%, aumentando il tuo capitale di 200 dollari. Il vantaggio?

Da un lato non ti è costato alcuna fatica, nessuno studio preliminare e nessuna analisi: dopo aver impostato la funzione di Copy Trading puoi anche aprire la pagina della piattaforma direttamente quando ti arriva la notifica di chiusura delle posizioni aperte, e nel frattempo riprendere le normali attività che svolgi quotidianamente. Dicci se non è comodo e vantaggioso!

Sicurezza ulteriore: lo Stop Loss

Lo Stop Loss è uno strumento ulteriore per mettere in sicurezza l’investimento copiato anche in tua assenza: grazie ad esso puoi impostare un tetto massimo di denaro che sei disposto a perdere. Più precisamente, puoi impostare la quotazione minima che un titolo non può superare, in modo da controllare anche quanto denaro puoi o non puoi perdere.

Nel momento stesso in cui il titolo sul quale hai investito supera la soglia indicata dallo Stop Loss, immediatamente l’investimento verrà chiuso e l’operazione di Copy Trading immediatamente terminata.

Lo strumento dello Stop Loss è un’arma potente a tua disposizione ma va ponderata bene: fissa uno Stop Loss troppo basso e il tuo investimento risulterà incapace di assorbire le normali variazioni di quotazioni dei titoli. Fissa uno Stop Loss troppo alto e, invece, ti ritroverai ad affrontare perdite indesiderate.

Affidarsi al Copy Trading significa abbattere la quantità di materiale da studiare, ma non eliminarlo del tutto, ecco perché le guide risulteranno sempre e comunque cruciali per tutta la

