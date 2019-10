MONTEFIORE DELL’ASO – Vince ancora in casa il Montefiore che supera per una rete a zero la compagine dell’Atletico Porchia, grazie alla rete decisiva siglata nel secondo tempo da Cossignani.

Primo tempo molto combattuto a centrocampo con un paio di occasioni per ambo le squadre. Nella ripresa partita più veloce e divertente, locali che sfiorano il vantaggio con Benedetti con una bella girata che termina sul fondo, al 72’ i granata passano grazie ad uno schema da calcio di punizione, Matoffi mette la palla sul secondo palo dove sbuca Cossignani che realizza mettendo il pallone alle spalle del portiere che non può nulla.

Ospiti che si spingono davanti per il pari rischiando varie volte il contropiede locale ma il risultato non cambia. Il Montefiore grazie a questa vittoria si porta nelle zone alte della classifica esattamente al quinto posto.

