All’interno di un impianto elettrico, ogni cavo ha uno specifico scopo, individuabile in base al diametro e al colore del cavo stesso. I cavi devono poter essere sfilati e le tubature protettive devono essere realizzate in maniera tale presentare un diametro interno pari ad 1,5 volte quello dell’insieme di cavi contenuti.

La varietà della tipologia e delle dimensioni dei cavi rendono di fondamentale importanza l’adeguato fissaggio degli stessi attraverso prodotti idonei allo scopo. Vista l’importanza di queste componenti all’interno dell’impianto, è bene orientare la nostra scelta su prodotti di elevata qualità e ottima fattura.

Tra gli articoli presenti sul mercato, di eccellente reputazione godono le clips per cavi elettrici proposte da RS Components, un sito di e-commerce in cui vastissima è la gamma di clip tra cui è possibile scegliere.

Prezzi altamente competitivi ed un ottimo servizio clienti completano il profilo vincente di quest’azienda specializzata nella fornitura di prodotti di elettronica, automazione, strumentazione, manutenzione e accessoristica. Inoltre, sul sito sono pubblicati documenti e schede tecniche scaricabili in qualunque momento e, in caso di necessità pre o post vendita, sarà possibile consultarsi con personale tecnico esperto.

Ma vediamo nel dettaglio qualcuno dei prodotti proposti per il fissaggio dei cavi:

-Serracavi TE Connectivity: realizzati in termoplastica e dotati di sistema antibloccaggio, si tratta di calotte pressacavo ideali per avere un sistema di collegamento resistente e sicuro. Si rivelano particolarmente adeguati per utilizzi industriali e sono facili da montare. Sono disponibili in varie misure, in formato ad angolo retto oppure dritto;

-Serracavi Amphenol: hanno una calotta verde oliva e sono adatti per essere utilizzati con i connettori circolari serie MS, sempre di Amphenol. Vengono progettati per l’uso con cavi rivestiti o fili protetti da tubi;

-Clip rotonde RS PRO: si tratta di clip in plastica bianche dotate di perni di fissaggio realizzati in acciaio temperato. Per l’installazione di questo prodotto occorre utilizzare occhiali protettivi;

-Nastri RS PRO sono attacchi stampati in poliammide, autoestinguenti, dotati di meccanismo di bloccaggio e molle di fissaggio per cavi a nastro. Hanno un’aderenza eccellente;

-Serracavi TE Connectivity: sono in grado di adattarsi a diverse misure di diametro del cavo e garantiscono alloggiamento per collegamenti elettrici affidabili e duraturi. Dotati di sistema di bloccaggio a vite, sono disponibili in varie dimensioni;

-Serracavo RS PRO: si tratta di serracavi piatti, di colore naturale, realizzati in nylon. Permettono di fissare i cavi a nastro con la semplice pressione delle dita;

-Clip di bloccaggio a rotazione RS PRO: la soluzione ideale per cavi twist-lock. Sono in nylon e permettono di ottenere un buon fissaggio con una spesa contenuta. Garantiscono la sistemazione di fasci di cavi e guide all’interno di piccoli mobili. Inoltre, impediscono che i cavi corrano il rischio di essere schiacciati. Sono disponibili in diverse misure, per adattarsi a fasci di cavi di diverse dimensioni;

-Morsetti a staffa RS PRO: sono realizzati in PVC, hanno una conduttura portacavi rigida RS PRO in PVC del diametro di 20mm e lunga 2m. Si tratta di selle per tubo protettivo, indicati per fissaggio a vite.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.