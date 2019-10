MONTEFIORE DELL’ASO – Evviva l’autunno, evvica la Castagnata. Complice un bel fine settimana di sole, sabato e domenica si è svolta a Montefiore dell’Aso la Castagnata in Piazza organizzata dalla Pro Loco. Un’edizione che ha visto tantissime persone affollare il centro storico del borgo piceno.

Piazza della Repubblica, Piazza Risorgimento e le vie del paese si sono animate dal tardo pomeriggio di sabato con l’apertura degli stand gastronomici che hanno proposto piatti tipici, polenta, pizzette fritte, zuppa, fettuccine, castagne arrosto, spiedini di castagne e altre prelibatezze.

Molti si sono soffermati al centro della piazza dove venivano cotte le caldarroste e preparato e distribuito il vin brulè. Così come molti sono stati i curiosi che hanno visitato le botteghe riaperte per l’occasione e per le quali si ringraziano i proprietari degli immobili storici.

Dall’ingresso alla Castagnata, caratterizzato dalla castagna gigante, al mercatino di artigianato fino alla mostra sul carnevale. Ogni angolo del borgo è stato valorizzato dagli organizzatori con eventi e scenografie particolari e suggestive.

Gli stornellatori, gli sputafuoco, il gruppo musicale e gli animatori hanno intrattenuto il pubblico durante l’intera manifestazione mentre nel pomeriggio di domenica i bambini si sono divertiti a creare diversi lavoretti con i laboratori creativi.

