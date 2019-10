CUPRA MARITTIMA – Un Consiglio Comunale convocato in “sessione straordinaria” quello che si svolgerà a Cupra Marittima martedì 29 ottobre alle ore 21.30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, mercoledì 30 ottobre alla stessa ora, sempre in Sala consiliare.

Tra i punti in discussione c’è anche lo scioglimento della convenzione tra i Comuni di Cupra Marittima e Castignano “per lo svolgimento delle funzioni di Segretario Comunale e l’approvazione della convenzione tra i Comuni di Cupra e Loreto per lo svolgimento delle medesime funzioni”.

L’ordine del giorno prevede inotre l’adesione al patto dei sindaci per il clima e l’energia promosso dalla Commissione Europea per l’efficientamento energetico e adattamento al cambiamento climatico; variazioni al bilancio di previsione.

