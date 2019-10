SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale in Riviera.

L’Avis Comunale di San Benedetto del Tronto indice un concorso per l’assegnazione di 10 borse di studio, due per ciascuna scuola, del valore di 500 euro per il primo classificato e di 200 euro per il secondo classificato, rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della città (Liceo Classico “Leopardi”, Liceo Scientifico Statale “Benedetto Rosetti”, Istituto Tecnico del Settore Economico e Liceo Linguistico “Augusto Capriotti”, Istituto Professionale Alberghiero IPSSEOA “Filippo Buscemi”, Istituto professionale di Stato Industria e Artigianato “Antonio Guastaferro”) che si diplomeranno nell’anno scolastico 2019/2020.

Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti iscritti ad una sede AVIS nazionale che abbiano effettuato almeno una donazione di sangue prima della scadenza del bando fissata al 30 giugno 2020.

Per poter partecipare alla selezione lo studente dovrà compilare l’apposito modulo di domanda (disponibile anche sul sito comunale www.comunesbt.it , sezione “Altri avvisi pubblici”) che può essere presentata direttamente o spedita alla sede Avis di San Benedetto del Tronto – via Elio Fileni 1 – 63074 San Benedetto del Tronto, consegnata alla segreteria del Centro Trasfusionale (piano 1 dell’ospedale civile) o trasmessa via e-mail all’indirizzo info@avissbt.it e dovrà pervenire entro l’11 luglio 2020.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio che si ottiene sommando al voto di maturità (la lode viene conteggiata con ulteriori 5 punti), altri punti per ogni donazione effettuata fino al 30 Giugno 2020: 5 punti se uomini, 10 se donne, 5 per la donazione di plasma. A parità di punteggio la borsa sarà assegnata allo studente più giovane di età.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria AVIS, tel./fax 0735591057; cell. 3347745928; sanbenedettodeltronto.comunale@avis.it oppure alla segreteria Avis presso l’U.O. di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale.

