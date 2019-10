Il 26 e 27 ottobre appuntamento da non perdere per gli amanti della castagna: stand gastronomici a base di tipicità tradizionali, musica e area giochi. Nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Montemonaco si veste a festa, con la storica sagra mercato della castagna, giunta alla quarantaduesima edizione.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, nel centro per le vie del paese, saranno allestiti stand gastronomici per degustare pietanze tipiche tradizionali, nonché le eccellenti caldarroste, immancabili i tradizionali dolci di castagne. A rendere ancora più gioioso l’evento musica e un’area giochi per i bambini.

Una bella occasione per una passeggiata “gustosa” in montagna, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Per info visita la pagina facebook della Pro Loco:

https://www.facebook.com/prolocodi.montemonaco/

