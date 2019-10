Polizia Stradale per i rilievi, dinamica ancora in fase di accertamento

MONTEFIORE DELL’ASO – Altro scontro sul territorio dopo quello avvenuto sulla Statale 16 a Marina di Massignano.

Qui l’articolo precedente

A Montefiore dell’Aso, nel tardo pomeriggio del 24 ottobre vicino all’Imac, incidente stradale. Non si conosce, al momento, i numeri dei mezzi coinvolti ma sul posto sono stati fatti giungere i Vigili del Fuoco. Ovviamente anche il personale sanitario del 118, tramite ambulanza, per i soccorsi.

Sul posto, per i rilievi e accertare dinamica del sinistro, la Polizia Stradale.

Un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.