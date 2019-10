Si replica l’iniziativa, molto apprezzata, in Riviera. Ecco in cosa consiste

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Gruppo Gabrielli, i nidi comunali e le sezioni primavera di San Benedetto del Tronto rinnovano per il secondo anno consecutivo “Progetto Infanzia”, l’iniziativa dedicata alle famiglie ma soprattutto agli asili nido comunali di San Benedetto del Tronto, che riceveranno la fornitura gratuita di pannolini per il cambio quotidiano dei piccoli frequentanti per l’intero anno scolastico.

Come accaduto lo scorso anno, tutte le famiglie avranno anche un dono che quest’anno è costituito da un trolley contenente materiale dedicato alla cura dei piccolini: saranno omaggiati prodotti per il cambio e la cura della persona e un buono di 500 euro spendibile, nell’arco di un anno, per assecondare le necessità tipiche della fascia di età dai 0 – 3 anni.

“ E’ con piacere che replichiamo Progetto Infanzia nella Riviera delle Palme – ha detto Barbara Gabrielli vicepresidente del Gruppo Gabrielli – questo è un gesto concreto di vicinanza alle famiglie per sostenere gli acquisti che inevitabilmente gravano nel portafoglio per la cura dei più piccoli: un piccolo gesto che vogliamo dedicare alla cura e benessere dei bambini con prodotti di qualità. “

In questi giorni, il “Gruppo Gabrielli”, sta erogando le forniture necessarie per soddisfare un primo quantitativo trimestrale di pannolini per il cambio dei bambini dei servizi educativi 0-3 comunali in città, ovvero del nido “La Mongolfiera” di via Manzoni, del nido “Il Giardino delle Meraviglie” di via Foglia, della sezione primavera “La Girandola” di via Velino e la sezione primavera “Il Girasole” di via G. Impastato per un totale di 110 bambini.

L’Assessore alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto Emanuela Carboni ha voluto così dichiarare: “Un doveroso e sentito ringraziamento al “Gruppo Gabrielli” per la lodevole iniziativa legata al “Progetto Infanzia”, che anche quest’anno si rinnova a beneficio delle 110 famiglie accolte nei quattro servizi educativi comunali 0-3, qui presso il Comune di San Benedetto del Tronto. Si accoglie entusiasticamente questa seconda annualità, considerando il grado di particolare gradimento espresso sia a livello di funzionamento del servizio che da parte dell’utenza destinataria del “Progetto Infanzia” del “Gruppo Gabrielli” della prima annualità dello scorso anno, ovvero per la fornitura di materiale per la cura igienica dei bambini.

Queste collaborazioni rafforzano la rete di solidarietà nel nostro territorio, a livello di interventi sociali, a tutto vantaggio delle famiglie sambenedettesi con bambini così piccoli.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.