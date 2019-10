GROTTAMMARE – Un tuffo nella storia.

Alla scoperta della Resistenza e del Fascismo nel Piceno.

Dal 27 ottobre all’11 novembre, presso la sala Kursaal di Grottammare si terrà la mostra foto-documentaria “Fascismo e Resistenza nel Piceno”.

La mostra sarà inaugurata il 27 ottobre alle ore 17 e sarà preceduta da un incontro di presentazione con le scuole della zona il giorno 25 ottobre alle ore 10.

Per le scuole interessate è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al nostro numero 0736.252312

inviando un’e-mail a info@ascolistoria900.com

La mostra curata e realizzata dallo Storico Costantino Di Sante e la docente Maria Grazia Battistini, insieme agli alunni del Liceo Artistico Osvaldo Licini, è stata esposta per la prima volta ad Ascoli Piceno il 25 aprile 2002, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e la consegna della medaglia d’oro al valore militare e civile per la partecipazione dei suoi abitanti al Movimento di Liberazione.

