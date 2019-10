SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto City Basket e l’autosalone Sport Cars insieme per essere protagonisti.

È ormai prossimo l’inizio del campionato interregionale che vedrà impegnata la formazione rossoblù di pallacanestro da Sulmona a Fermo, con il chiaro obiettivo di fare bene nonostante la corazzata Tiger Roseto.

Ed è proprio il vicepresidente Sergio Pierantozzi a caricare la squadra: “Abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare la città di San Benedetto del Tronto nel raggio di 200 km e questo ci obbliga a lottare partita per partita cercando di fare risultato. Non dobbiamo avere paura di nessuno, la squadra è forte e sono stati fatti investimenti importanti. Ringrazio il mai sponsor Sport Cars che ha creduto in questo progetto”.

